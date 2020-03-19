Факты ICTV. Спорт (19.03.2020)
Самые актуальные спортивные события 19 марта: несмотря на пандемию коронавируса, украинские спортсмены продолжают подготовку к Олимпиаде в Токио; в мире думают, что делать с национальными чемпионатами, которые приостановили из-за коронавируса; теннисист Гаэль Монфис показал, что умеет жонглировать ногами не хуже фтуболистив.
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2020-03-19
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