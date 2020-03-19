Факти ICTV. Спорт (19.03.2020)

Найактуальніші спортивні події 19 березня: попри пандемію коронавірусу, українські спортсмени продовжують підготовку до Олімпіади в Токіо; у світі думають, що робити з національними чемпіонатами, які призупинили через коронавірус; тенісист Гаель Монфіс показав, що вміє жонглювати ногами не гірше за фтуболістів.

Дивіться також випуск Фактів Спорт за 18 березня.

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