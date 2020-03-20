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Факты ICTV. Спорт (20.03.2020)

Самые актуальные спортивные события 20 марта: самый ожидаемый боксерский поединок года Джошуа — Пулев не состоится в запланированные сроки; единственная страна в Европе, в условиях пандемии коронавируса, где футбол продолжается и еще и со зрителями на трибунах — это Беларусь; в России продолжается шахматный турнир претендентов.

Смотрите также выпуск Фактов Спорт за 19 марта.

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