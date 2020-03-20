Факти ICTV. Спорт (20.03.2020)

Найактуальніші спортивні події 20 березня: найочікуваніший боксерський поєдинок року Ентоні Джошуа – Кубрат Пулєв не відбудеться у попередні терміни; єдина країна в Європі, в умовах пандемії коронавірусу, де футбол триває та ще й з глядачами на трибунах – це Білорусь; у Росії триває шаховий турнір претендентів.

Дивіться також випуск Фактів Спорт за 19 березня.

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