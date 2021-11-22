Факты ICTV. Спорт 8:45 (22.11.2021)
Самые актуальные спортивные события 22 ноября: лидеры украинской Премьер-Лиги Шахтер и Динамо одержали синхронные победы перед поединками Лиги Чемпионов УЕФА; украинский чемпион мира по боксу Артем Далакян свой следующий бой может провести за объединение титулов; в чемпионате Формулы-1 второй подряд триумф Льюиса Гемильтона позволил действующему чемпиону сократить отставание от лидера зачета Макса Ферстаппена до восьми очков.
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2021-11-22
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