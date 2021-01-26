Факты ICTV. Спорт 8:45 (26.01.2021)

Самые актуальные спортивные события 26 января: лондонский Тоттенхэм прогнозируемо на выезде переиграл аутсайдера второго по силе английского дивизиона — Чемпионшипа — Уиком Уондерерс; в чемпионате Португалии уже третью ничью в последних четырех поединках одержал один из фаворитов — Бенфика; матч между Орландо Мэджик и Шарлотт Хорнетс стал первым в истории НБА, который обслуживали две женщины-арбитра.

Смотрите также выпуск Фактов Спорт за 26 января.