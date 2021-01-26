Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Відео / Факти. Спорт

Факти ICTV. Спорт 8:45 (26.01.2021)

Найактуальніші спортивні події 26 січня: лондонський Тотенхем прогнозовано на виїзді переграв аутсайдера другого за силою англійського дивізіону – Чемпіоншипа – Уіком Уондерерс; в чемпіонаті Португалії вже третю нічию в останніх чотирьох поєдинках здобув один із фаворитів – Бенфіка; матч між Орландо Меджік та Шарлотт Хорнетс став першим в історії НБА, який обслуговували дві жінки-арбітра.

Дивіться також випуск Фактів Спорт за 26 січня.

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Факти ICTV – Випуск 8:45 (26.01.2021)
Факти ICTV – Випуск 8:45 (26.01.2021)
Факти ICTV. Спорт 7:45 (26.01.2021)
Факти ICTV. Спорт 7:45 (26.01.2021)
Факти ICTV – Випуск 21:10 (25.01.2021)
Факти ICTV – Випуск 21:10 (25.01.2021)
Факти ICTV. Спорт 18:45 (25.01.2021)
Факти ICTV. Спорт 18:45 (25.01.2021)
Факти ICTV – Випуск 18:45 (25.01.2021)
Факти ICTV – Випуск 18:45 (25.01.2021)
Факти ICTV – Випуск 15:45 (25.01.2021)
Факти ICTV – Випуск 15:45 (25.01.2021)
Факти ICTV – Випуск 12:45 (25.01.2021)
Факти ICTV – Випуск 12:45 (25.01.2021)
Факти ICTV. Спорт 8:45 (25.01.2021)
Факти ICTV. Спорт 8:45 (25.01.2021)
Вгору Вгору

Знайшли помилку в тексті?

Помилка