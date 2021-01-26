Факти ICTV. Спорт 8:45 (26.01.2021)

Найактуальніші спортивні події 26 січня: лондонський Тотенхем прогнозовано на виїзді переграв аутсайдера другого за силою англійського дивізіону – Чемпіоншипа – Уіком Уондерерс; в чемпіонаті Португалії вже третю нічию в останніх чотирьох поєдинках здобув один із фаворитів – Бенфіка; матч між Орландо Меджік та Шарлотт Хорнетс став першим в історії НБА, який обслуговували дві жінки-арбітра.



Дивіться також випуск Фактів Спорт за 26 січня.

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