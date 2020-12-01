Факты ICTV — Выпуск 12:45 (01.12.2020)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 01.12.2020. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: депутаты услышали бизнес, отсрочат ли введение кассовых аппаратов; более 12 тыс. инфицированных коронавирусом за сутки; когда ждать локдаун и каким он будет; в Черкассах семья умершего от коронавируса медика полгода не может получить компенсацию от государства; чрезвычайное положение в Олешках на Херсонщине.

Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 8:45.

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