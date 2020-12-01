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Факти ICTV – Випуск 12:45 (01.12.2020)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 01.12.2020. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: депутати почули бізнес, чи відтермінують запровадження касових апаратів; понад 12 тис. інфікованих на коронавірус за добу; коли чекати локдауну і яким він буде; в Черкасах родина померлого від коронавірусу медика півроку не може отримати компенсацію від держави; надзвичайний стан в Олешках на Херсонщині.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 8:45.

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