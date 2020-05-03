Факты ICTV — Выпуск 12:45 (03.05.2020)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 03.05.2020. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: в Украине зафиксировано более 500 новых случаев заражения коронавирусом; в Украине открывают продовольственные рынки, на Киевщине уже заработало 13 точек; за сутки на фронте трое раненых, враг уже утром несколько раз обстрелял наши позиции.

Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 8:45.

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