Факты ICTV — Выпуск 12:45 (03.05.2020)
Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 03.05.2020. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: в Украине зафиксировано более 500 новых случаев заражения коронавирусом; в Украине открывают продовольственные рынки, на Киевщине уже заработало 13 точек; за сутки на фронте трое раненых, враг уже утром несколько раз обстрелял наши позиции.
Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 8:45.
2020-05-03
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