Факты ICTV — Выпуск 18:45 (02.05.2020)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 02.05.2020. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: в Украине может быть 140 тыс. смертей, если отменить карантин преждевременно, Украина по количеству инфицированных обогнала Южную Корею; на передовой рекордное количество обстрелов, такого не было несколько месяцев, пятеро воинов ранены; продолжается конфликт мэра Черкасс с центральной властью, Бондаренко показал переписку с угрозами и сделал видеозаявление.

Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 12:45.

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