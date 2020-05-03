Факти ICTV – Випуск 12:45 (03.05.2020)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 03.05.2020. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: в Україні зафіксовано понад 500 нових випадків зараження на коронавірус; в Україні відкривають продовольчі ринки, на Київщині вже запрацювало 13 точок; за добу на фронті троє поранених, ворог уже зранку кілька разів обстріляв наші позиції.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 18:45.

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