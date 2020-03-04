Факты ICTV – Выпуск 12:45 (04.03.2020)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 04.03.2020. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: на фронте погиб один украинский воин, еще пятеро ранены; депутаты попытаются перезагрузить Кабмин; завершается срок обсервации вывезенных из Китая украинцев в Новых Санжарах; три месяца трагедии в Одесском экономическом колледже.

Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 8:45.

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