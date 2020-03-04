Факти ICTV – Випуск 12:45 (04.03.2020)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 04.03.2020. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: на фронті загинув один український воїн, ще п’ятеро поранено; депутати спробують перезавантажити Кабмін; завершується термін обсервації вивезених із Китаю українців у Нових Санжарах; три місяці з трагедії в Одеському економічному коледжі.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 8:45.

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