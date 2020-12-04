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Факты ICTV — Выпуск 12:45 (04.12.2020)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 04.12.2020. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: в Минздраве предлагают вводить локдаун после Нового года; когда Украина получит вакцину от коронавируса; более 15 тыс. новых инфицированных в Украине; государственные лаборатории не справляются с тестами на коронавирус; год после страшного пожара в Одесском колледже; насколько реально купить квартиру в Киеве и как укрепить иммунитет без таблеток.

Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 8:45.

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