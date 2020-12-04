Факти ICTV – Випуск 12:45 (04.12.2020)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 04.12.2020. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: в МОЗ пропонують вводити локдаун після Нового року; коли Україна отримає вакцину від коронавірусу; понад 15 тис. нових інфікованих в Україні; державні лабораторії не справляються з тестами на коронавірус; рік після страшної пожежі в Одеському коледжі; наскільки реально купити квартиру в Києві та як зміцнити імунітет без пігулок.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 8:45.