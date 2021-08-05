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Олена Баранова |

Факты ICTV — Выпуск 12:45 (05.08.2021)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 05.08.2021. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: бронза и по меньшей мере серебро. Щедрое на медали утро для украинских спортсменов на Олимпиаде; боевики из противотанковых пушек обстреляли многоэтажку в Красногоровке; смыт асфальт, затоплены улицы и поваленные деревья. Мощный ливень в Хмельницком и ураган в Одесской области.

Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 8:45.

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