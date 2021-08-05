Факти ICTV – Випуск 12:45 (05.08.2021)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 05.08.2021. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: бронза і щонайменше срібло. Щедрий на медалі ранок для українських спортсменів на Олімпіаді; бойовики з протитанкових гармат обстріляли багатоповерхівку в Красногорівці; змитий асфальт, затоплені вулиці і повалені дерева. Потужна злива у Хмельницькому та ураган на Одещині.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 8:45.

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