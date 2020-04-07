Факты ICTV — Выпуск 12:45 (07.04.2020)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 07.04.2020. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: 143 новых случая за сутки, количество больных коронавирусом в Украине достигло 1 462 человек; в Италии и Испании появилось незначительное ослабление эпидемии, карантин может завершиться в июле; доходы малого и среднего бизнеса в Украине уменьшились на четверть; Украина в огне и дыму, горят леса, плавни и гектары сухой травы, полиция в большинстве случаев подозревает поджог.

Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 8:45.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.