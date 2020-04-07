Факти ICTV – Випуск 12:45 (07.04.2020)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 07.04.2020. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: 143 нових випадки за добу, кількість хворих на коронавірус в Україні досягла 1 462 осіб; в Італії та Іспанії з’явилося послаблення епідемії, карантин може завершитися в липні; доходи малого та середнього бізнесу в Україні зменшилися на чверть; Україна у вогні й диму, горять ліси, плавні та гектари сухої трави, поліція у більшості випадків підозрює підпал.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 8:45.

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