Факты ICTV — Выпуск 12:45 (08.12.2020)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 08.12.2020. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: в Украине более 10 тыс. новых больных Covid, но уже есть сигналы, что мы прошли пик эпидемии; в стране объявлено штормовое предупреждение. В течение дня погода будет ухудшаться; современные барьеры против Covid, украинские изобретатели разработали ультрафиолетовый очиститель воздуха от вирусов.

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