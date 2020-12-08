Факти ICTV – Випуск 12:45 (08.12.2020)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 08.12.2020. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: в Україні понад 10 тис. нових хворих на Covid, але вже є сигнали, що ми пройшли пік епідемії; в країні оголошено штормове попередження. Протягом дня погода погіршуватиметься; сучасні бар’єри проти Covid, українські винахідники розробили ультрафіолетовий очищувач повітря від вірусів.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 8:45.

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