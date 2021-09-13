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Андрій Майдан |

Факты ICTV — Выпуск 12:45 (13.09.2021)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 13.09.2021. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: в Турции в аварию попал туристический автобус, один украинец погиб; на фронте погиб военный, трое раненых — российские боевики совершили 10 обстрелов украинских позиций; Беларусь закупит у России комплексы С400, их разместят на границе с Украиной; Европе грозит энергетическая опасность.

Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 8:45.

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