Факти ICTV – Випуск 12:45 (13.09.2021)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 13.09.2021. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: у Туреччині в аварію потрапив туристичний автобус, один українець загинув; на фронті загинув військовий, троє поранених – російські бойовики здійснили 10 обстрілів українських позицій; Білорусь закупить у Росії комплекси С400, їх розмістять на кордоні з Україною; Європі загрожує енергетична небезпека.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 8:45.

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