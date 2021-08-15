Факты ICTV — Выпуск 12:45 (15.08.2021)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 15.08.2021. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: 17 смертей и 695 новых больных коронавирусом в Украине; США и другие страны спешно вывозят своих людей из Кабула, Талибан уже вошел столицу Афганистана; смертельные землетрясения и наводнения в мире; отечественные вагоны для украинской железной дороги; ГогольFest отправился в путешествие.

Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 18:45.

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