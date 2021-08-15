Факти ICTV – Випуск 12:45 (15.08.2021)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 15.08.2021. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: 17 смертей і 695 нових хворих на коронавірус в Україні; США та інші країни поспіхом вивозять своїх людей з Кабула, Талібан вже увійшов столицю Афганістана; смертельні землетруси та повені у світі; вітчизняні вагони для української залізниці; ГогольFest вирушив у мандри.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 18:45.

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