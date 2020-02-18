Факты ICTV – Выпуск 12:45 (18.02.2020)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 18.02.2020. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: утренний штурм украинских позиций – российские наемники пошли на прорыв. Есть погибший и раненые. Президент срочно созвал СНБО; много потеряли, но и российского оккупанта разорвали – пять лет героической обороны Дебальцево; Европа озадачена новыми ударами Асада и России в Сирии – ЕС боится нового потока беженцев и хочет ужесточить санкции против Кремля; новости о коронавирусе: 73 тыс. зараженных, но количество смертей меньше. В то же время, в Китай сегодня вылетает самолет за украинцами.

Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 8:45.

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