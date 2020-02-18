Факти ICTV – Випуск 12:45 (18.02.2020)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 18.02.2020. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: ранковий штурм українських позицій – російські найманці пішли на прорив. Є загиблий та поранені. Президент терміново скликав РНБО; багато втратили, але й російського окупанта пошматували – п’ять років героїчній обороні Дебальцевого; Європа спантеличена новими ударами Асада та Росії у Сирії – ЄС боїться нового потоку біженців і хоче посилити санкції проти Кремля; новини про коронавірус: 73 тис. заражених, але кількість смертей меншає. Водночас, до Китаю сьогодні вилітає літак за українцями.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 8:45.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.