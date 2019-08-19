Факты ICTV – Выпуск 12:45 (19.08.2019)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 19.08.2019. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: в столице проходит первый за 20 лет визит премьер-министра Израиля в Украину; владельца отеля Токио Стар, в котором сгорели люди – задержали; о пожарной безопасности здесь не слышали – в центре Одессы проверили отель Звезда; неделя памяти павших в Иловайскому котле, история американского добровольца Марка Паславского.

Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 8:45.

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