Факти ICTV – Випуск 12:45 (19.08.2019)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 19.08.2019. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: у столиці проходить перший за 20 років візит прем’єр міністра Ізраїлю в Україну; власника готелю Токіо Стар, у якому згоріли люди – затримали; про пожежну безпеку тут не чули – перевірили готель Зірка в центрі Одеси; тиждень вшанування полеглих в Іловайському котлі, історія американського добровольця Марка Паславського.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 8:45.

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