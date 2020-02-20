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Факты ICTV – Выпуск 12:45 (20.02.2020)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 20.02.2020. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: самолет с эвакуированными украинцами уже приземлился в Харькове. В то же время, люди боятся вируса и перекрывают путь в больницу в Новых Санжарах, куда должны привезти украинцев из Китая; Россия не хочет мира – на фронте опять обострение, один наш армеец ранен в результате атак российских оккупантов; за право быть свободным – трагические дни Революции Достоинства, когда на Майдане силовики цинично убивали людей.

Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 8:45.

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