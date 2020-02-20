Факти ICTV – Випуск 12:45 (20.02.2020)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 20.02.2020. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: літак з евакуйованими українцями вже приземлився у Харкові. Водночас, люди бояться вірусу і перекривають шлях до лікарні у Нових Санжарах, куди мають привезти українців з Китаю; Росія не хоче миру – на фронті знову загострення, один наш армієць поранений внаслідок атак російських окупантів; за право бути вільним – найтрагічніші дні Революції Гідності, коли на Майдані силовики цинічно вбивали людей.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 8:45.

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