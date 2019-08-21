Факты ICTV – Выпуск 12:45 (21.08.2019)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 21.08.2019. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: три года работы – что сделано и чего не успели, Кабмин отчитывается; кто выбросил прямо посреди леса медицинские отходы с пометкой особо опасные; могла бы стать туристической достопримечательностью, но в упадке. Факты побывали на Дрогобычской солеварни, она единственная в Европе где соль добывают средневековым методом; рапаны на экспорт, в Украине начали отлов и полную переработку этого моллюска.

Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 8:45.

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