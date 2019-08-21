Факти ICTV – Випуск 12:45 (21.08.2019)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 21.08.2019. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: три роки роботи – що зроблено і чого не встигли, Кабмін звітує; хто викинув просто посеред лісу медичні відходи з приміткою особливо небезпечні; могла б стати туристичною принадою, натомість занепадає. Факти побували на Дрогобицькій солеварні, вона єдина в Європі де сіль добувають середньовічним методом; рапани на експорт, в Україні почали вилов і повну переробку цього молюска.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 8:45.

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