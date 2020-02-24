Факты ICTV – Выпуск 12:45 (24.02.2020)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 24.02.2020. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: в Италии коронавирус убил трех человек, ситуация напряженная; непогода в Украине, без электричества более 250 населенных пунктов, а в Карпатах ищут четырех заблудившихся туристов; правительство готовится обновить в стране спортивную инфраструктуру; днепровский школьник придумал, как экономить на вывозе мусора.

Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 8:45.

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