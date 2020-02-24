Факти ICTV – Випуск 12:45 (24.02.2020)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 24.02.2020. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: в Італії коронавірус вбив трьох людей, ситуація напружена; негода в Україні, без струму понад 250 населених пунктів, а в Карпатах шукають чотирьох заблукалих туристів; уряд готується оновити в країні спортивну інфраструктуру; дніпровський школяр придумав, як економити на вивезенні сміття.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 8:45.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.