Факты ICTV – Выпуск 12:45 (25.02.2020)
Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 25.02.2020. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: в Украине из-за угрозы коронавируса будут проверять температуру на автомобильных пунктах пропуска; более 500 населенных пунктов Украины без света, как ликвидируют последствия непогоды; реформа экстренной медицины, за пять лет обновят бригады скорой помощи; изношенные на 70% украинские электросети не выдерживают нагрузки; как работает рынок земли в Нидерландах.
Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 8:45.
2020-02-25
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