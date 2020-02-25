Факти ICTV – Випуск 12:45 (25.02.2020)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 25.02.2020. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: в Україні через загрозу коронавірусу перевірятимуть температуру на автомобільних пунктах пропуску; понад 500 населених пунктів України без світла, як ліквідовують наслідки негоди; реформа екстреної медицини, за п’ять років оновлять бригади швидкої допомоги; зношені на 70% українські електромережі не витримують навантаження; як працює ринок землі в Нідерландах.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 8:45.

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