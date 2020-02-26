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Факты ICTV – Выпуск 12:45 (26.02.2020)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 26.02.2020. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: на Закарпатье госпитализировали 25 украинский, прибывших из Италии, у одной женщины была высокая температура, коронавирус уже в Румынии и Швейцарии; День крымского сопротивления российской оккупации, Зеленский пообещал, что власти сделают все, чтобы вернуть полуостров; в селе на Ровенщине родители не пустили детей на уроки.

Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 8:45.

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