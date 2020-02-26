Факти ICTV – Випуск 12:45 (26.02.2020)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 26.02.2020. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: на Закарпатті госпіталізували 25 українців, які прибули з Італії, в однієї жінки була висока температура; коронавірус вже в Румунії та Швейцарії; День кримського спротиву російській окупації, Зеленський пообіцяв, що влада зробить все аби повернути півострів; у селі на Рівненщині батьки не пустили дітей на уроки.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 8:45.

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