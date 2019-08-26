Факты ICTV – Выпуск 12:45 (26.08.2019)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 26.08.2019. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: Франция и Германия работают над организацией саммита Нормандской четверки. Встреча может состояться в ближайшее время в Париже; в старых конюшнях, без туалетов и отопления. Дети на Закарпатье учатся в ужасных условиях; в столице стреляли из гранатомета; кто виноват в обвале моста в Харькове; погода на неделю.

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