Факти ICTV – Випуск 12:45 (26.08.2019)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 26.08.2019. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: Франція та Німеччина працюють над організацією саміту Нормандської четвірки. Зустріч може відбутися найближчим часом у Парижі; у старих конюшнях, без туалетів та опалення. Діти на Закарпатті вчаться у жахливих умовах; у столиці стріляли з гранатомета; хто винен в обвалі мосту в Харкові; погода на тиждень.

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