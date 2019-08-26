Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Відео / Факти. Випуски

Факти ICTV – Випуск 12:45 (26.08.2019)

Факти ICTV  останні новини України та світу на 26.08.2019. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: Франція та Німеччина працюють над організацією саміту Нормандської четвірки. Зустріч може відбутися найближчим часом у Парижі; у старих конюшнях, без туалетів та опалення. Діти на Закарпатті вчаться у жахливих умовах; у столиці стріляли з гранатомета; хто винен в обвалі мосту в Харкові; погода на тиждень.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 12:45

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Факти ICTV – Випуск 12:45 (25.08.2019)
Факти ICTV – Випуск 18:45 (24.08.2019)
Факти ICTV – Випуск 9:15 (24.08.2019)
День незалежності України 2019. Дивіться спецвипуск Фактів о 18:45
Факти ICTV – Випуск 18:45 (23.08.2019)
Факти ICTV – Випуск 15:45 (23.08.2019)
Факти ICTV – Випуск 12:45 (23.08.2019)
Факти ICTV – Випуск 8:45 (23.08.2019)

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка