Факты ICTV — Выпуск 12:45 (27.03.2020)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 27.03.2020. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: в Украине заразились Covid-19 218 человек; украинские ученые разработали первую партию высокоточных тест-систем для диагностики коронавируса; из-за карантина количество желающих сдать кровь уменьшилось.

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