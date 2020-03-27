Факти ICTV – Випуск 12:45 (27.03.2020)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 27.03.2020. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: в Україні на Covid-19 заразилися 218 осіб; українські вчені розробили першу партію високоточних тест-систем для діагностики коронавірусу; через карантин кількість охочих здати кров зменшилася.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 8:45

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