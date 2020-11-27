Факты ICTV — Выпуск 12:45 (27.11.2020)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 27.11.2020. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: со следующей недели в Соединительных штатах начнут распространять вакцину против коронавируса; украинцы все больше читают на государственном языке; у христиан восточного обряда начинается Рождественский пост; Германия с 2022-го года запретит пластиковые пакеты в супермаркетах.

Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 8:45.

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