Факты ICTV — Выпуск 8:45 (27.11.2020)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 27.11.2020. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: коронавирус в Украине; ситуация на передовой на Донбассе; в киевской академии аграрных наук нашли склад оружия; в Харькове презентовали уникальный антисептик; как уберечься от аферистов; а также как будет проходить Черная пятница в Украине в условиях карантина выходного дня.

Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 21:10.

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