Факты ICTV — Выпуск 12:45 (29.11.2020)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 29.11.2020. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: в Жовкве на Львовщине из-за отсутствия электричества в реанимации местной больницы умерло два человека, которые были подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких; в Черновцах во втором туре выбирают городского голову; в городе Марганце в пожаре в многоэтажке погибли двое детей; Китай запустил зонд на Луну.

Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 18:45.

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