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Факти ICTV – Випуск 12:45 (29.11.2020)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 29.11.2020. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: у Жовкві на Львівщині через відсутність електрики в реанімації місцевої лікарні померло двоє людей, що були підключені до апаратів штучної вентиляції легень; у Чернівцях у другому турі обирають міського голову; у місті Марганці в пожежі в багатоповерхівці загинули двоє дітей; Китай запустив зонд на Місяць.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 18:45.

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