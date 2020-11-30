Факты ICTV — Выпуск 12:45 (30.11.2020)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 30.11.2020. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: на Харьковщине двое мужчин организовали в арендованном загородном доме мощную нарколабораторию; в горных районах Прикарпатья выпало более 10 сантиметров снега; в индонезийской провинции Восточная Нуса-Тенґара начал извержение вулкан; тысячи людей собрались в выходные на протесты против запрета абортов в Варшаве.

Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 8:45.

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