Факти ICTV – Випуск 12:45 (30.11.2020)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 30.11.2020. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: на Харківщині двоє чоловіків організували в орендованому заміському будинку потужну нарколабораторію; у гірських районах Прикарпаття випало більше 10 сантиметрів снігу; в індонезійській провінції Східна Нуса-Тенґара почав виверження вулкан; тисячі людей зібралися у вихідні на протести проти заборони абортів у Варшаві.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 8:45.

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